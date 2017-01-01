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Новые MacBook получат экранную клавиатуру

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Ощущаться она будет как настоящая.
MacBook получат сенсорную клавиатуру
MacBook получат сенсорную клавиатуру
gizmochina.com

Последняя патентная заявка Apple, опубликованная недавно Управлением по патентам и товарным знакам США (USPTO), описывает, как может выглядеть следующее крупное новшество Apple для MacBook. Патент описывает экранную клавиатуру, которая выглядит и ощущается как настоящая физическая клавиатура.

Физическая клавиатура может исчезнуть
Физическая клавиатура может исчезнуть
gizmochina.com

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Он описывает следующий этап в желании Apple (как и всей индустрии) отказаться от физических клавиш и кнопок на протяжении многих лет. Начала Apple отказа от механической кнопки «Домой» на iPhone, заменив её на сенсорную, в которой тактильное взаимодействие имитировалось вибромотором. Затем в iPhone X компания отказалась вообще от отдельной кнопки в пользу экрана. Та же самая тенденция наблюдается в MacBook. Сначала механический трекпад был заменён на сенсорную панель Force Touch в MacBook Pro 2015 году с имитацией щелчков с помощью виброотклика.

Затем Apple пошла дальше и в 2016 году заменила физические функциональные клавиши MacBook Pro на сенсорную панель. Переход Apple на более плоские клавиатуры с меньшим ходом клавиш тоже можно рассматривать как часть процесса подготовки к будущей экранной клавиатуре.

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Детали патентной заявки заменяют указывает на имитацию движения. Описание показывает, что Apple предлагает реализовать виртуальную физическую клавиатуру при помощи сочетания вибромоторов и электростатического заряда, которые призваны обеспечить не только реалистичную симуляцию краёв клавиш, но даже их ход и положение пальцев на кнопках. и перемещения и даже центрировать пальцы на клавишах.

Патент для iPad
Патент для iPad
gizmochina.com

Иллюстрация в патенте демонстрирует похожее на iPad устройство — данный факт может указывать на то, что функция вначале может быть опробована в планшетах компании, прежде чем MacBook получит подобную клавиатуру. Впрочем, быть может, подобная технология и никогда не воплотится в реальном продукте.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple патентует Macbook с сенсорным экраном вместо клавиатуры.

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Теги: MacBook, Apple
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