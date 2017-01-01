Samsung создает безрамочные телевизоры
Компания Samsung готовится представить новую линейку телевизоров Zero Bezel. Производитель уже зарегистрировал товарный знак в базе EUIPO, так что устройства точно выйдут на рынок.
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Ожидается, что новая линейка дебютирует на CES 2020 в начале января. Подробностей почти нет. Предполагается, что это будут телевизоры QLED. Кроме того, сама заявка на регистрацию описывает не только телевизоры, но и мониторы, так что линейка устройств может быть весьма широкой.
Что касается главной особенности, она явно дала имя всей линейке: телевизоры и мониторы будут иметь очень тонкие рамки. Вполне возможно, Samsung будет продвигать свои новинки, как безрамочные.
Напомним, ранее сообщалось, что на аукцион выставили золотой изогнутый телевизор.
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