Названа дата презентации Galaxy S11

Это произойдет в феврале 2020 года.

Первые слухи о Galaxy S11 начали появляться спустя несколько месяцев после выхода десятой «галактики», а в последнее время их число резко возросло. Что неудивительно, ведь до презентации остаётся всё меньше времени. Инсайдеры назвали предполагаемую дату анонса нового флагмана Samsung.

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Издание SamMobile, ссылаясь на данные собственных источников, сообщило предполагаемую дату проведения презентации Galaxy Unpacked 2020. По их информации, мероприятие запланировано на третью неделю февраля. Наиболее вероятно, что Samsung покажет линейку Galaxy S11 во вторник, 18-го.

Согласно имеющимся данным, Galaxy S11 получит обновлённый пользовательский интерфейс One UI 2.1 на базе Android 10, встроенный накопитель объёмом до 1 ТБ и маленькое отверстие под фронтальную камеру в дисплее. Главным же отличием от предшественников должна стать полностью новая камера. Не исключено, что компания наконец-то откажется от 12-мегапиксельного основного сенсора в пользу 64- или даже 108-мегапиксельного. Сообщается также о сменной диафрагме с тремя значениями (в Galaxy S10 только два значения) и спектрометре, о предназначении которого пока мало что известно.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S11 получит камеру на 108 Мп.