Режем кокос, яйцо и консервы лазером: Эксперименты

Вы когда-нибудь думали, что будет, если попробовать порезать кокос, яйцо или консервы на лазерном станке?

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Как открыть кокос лазером? Сможет ли лазер вообще прорезать кокос? Что будет с яйцом, если его поставить под промышленный лазер? Сможет ли обычный лазерный СО2 станок открыть жестяную консерву?

Напомним, ранее блогеры провели эксперименты с царской водкой.