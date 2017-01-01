Режем кокос, яйцо и консервы лазером: Эксперименты
Вы когда-нибудь думали, что будет, если попробовать порезать кокос, яйцо или консервы на лазерном станке?
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Как открыть кокос лазером? Сможет ли лазер вообще прорезать кокос? Что будет с яйцом, если его поставить под промышленный лазер? Сможет ли обычный лазерный СО2 станок открыть жестяную консерву?
Напомним, ранее блогеры провели эксперименты с царской водкой.
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