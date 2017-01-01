На деньги Google создали самый тихий электросамолет

Самолет тише посудомоечной машинки.

Стартап Kitty Hawk, созданный на деньги сооснователя Google Ларри Пейджа и Boeing, представил третью модель электросамолета. Глава компании убежден, что беспилотная авиация появится раньше, чем робомобили.

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Новый самолет Heaviside, разработанный Kitty Hawk, пошел по стопам двух предшествующих моделей: Flyer, которая появилась в 2017, и двухместной Cora, предназначенной для полетов на короткие расстояния. Как и Flyer, новинка одноместная, но в потенциале может стать пассажирским транспортом, учитывая количество винтов и пару поплавков для взлета и посадки на воду, пишет New Atlas.

По три пропеллера расположены на обоих жестких крыльях конвертоплана. Еще два — на носу, вдоль кабины пилота. Изменение положения несущих винтов позволяет Heaviside взлетать и садиться без разгона, а также развивать среднюю скорость 190 км/ч. Размах крыльев — шесть метров. Заряда аккумуляторов хватает на 160 км полета.

Это в два раза тише обычного вертолета (80 дБ) в аналогичных условиях. Да что там: включенный бытовой пылесос выдает 70–80 дБ, а самые тихие посудомоечные машины — 40 дБ.

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Кроме того, как рассказал TechCrunch глава компании Себастьян Тран, управлять новым самолетом можно как вручную, так и с помощью автопилота. Тран уверен, что реализовать систему беспилотного управления для авиации намного проще, чем для наземного транспорта. «Если подняться повыше в воздух, все препятствия вроде детей, велосипедов и машин исчезают», — сказал он.

Летом самолет с новой системой автопилота впервые самостоятельно приземлился на неподготовленную полосу. Радиомаяки на земле заменила система распознавания лиц.

Тран также убежден, что скоро нам потребуется больше площадок для вертикального взлета и посадки, чем дорог. Это изменит концепцию градостроительства и откроет новые возможности для стартапов. Больше людей смогут позволить себе селиться вдали от крупных городов, где нет автотрасс, а Uber, вкладывающий в развитие воздушных такси, окажется в лучшем положении, чем Lyft.

Напомним, ранее сообщалось, что первый электросамолет с пассажирами потерпел крушение.