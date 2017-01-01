Xiaomi готовит к презентации устройство с четырьмя камерами

Пока неизвестно, что это будет.

Компания Xiaomi в скором времени представит новое устройство под брендом Redmi, которое получит четырехмодульную камеру. Соответствующий постер появился в твиттере китайского гиганта.

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Пока сложно предположить, какой именно смартфон собирается представить компания. Ожидаемый Mi Mix 4 не относится к линейкам Redmi, как и продолжение Pocophone — эти гаджеты вполне могли бы выйти с улучшенной камерой. Тем более на днях появилась информация о возможной отмене выхода нового Mi Mix.

Ранее стало известно, что Xiaomi собирается представить смартфон Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп. Презентация девайса должна пройти 24 октября. Возможно, в этот же день вендор анонсирует и гаджет, о котором идет речь в последней публикации компании.