В Instagram появится блокировка комментариев

О том, что комментатор заблокирован, он даже не узнает.

Если кто-то оставляет вам в Instagram кучу бессмысленных или оскорбительных комментариев, то теперь для борьбы с такими пользователями есть специальная функция. Вы можете ограничить человеку доступ к своему аккаунту, а он этого даже не заметит.

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Сделать это можно прямо через комментарии, страницу пользователя или настройки конфиденциальности. После этого только вы и этот человек будете видеть его новые комментарии к вашим публикациям.

Такие комментарии будут отображаться как скрытые для остальных пользователей, но при желании они смогут их просмотреть. Владелец аккаунта сможет утвердить скрытый комментарий, чтобы он стал виден всем, удалить его или просто проигнорировать. Уведомления о таких комментариях приходит не будут.

Система распространяется и на личные сообщения. Входящие от людей, которым вы ограничили доступ, будут попадать в раздел запросов. Оповещения о них тоже не будут приходить. Если вы прочитаете такое сообщение, то отправитель об этом не узнает.

Напомним, ранее сообщалось, что создатели Instagram признались в копировании Snapchat.