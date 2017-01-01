Google предупредит об украденных паролях
В Диспетчере паролей Google появилась возможность искать пароли среди украденных данных.
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Google сравнивает сохранённые пароли в Chrome и Android с миллионами учётных записей, которые были похищены хакерами.
Как проверить свои пароли
1. Перейдите на сайт Диспетчера паролей Google
2. Нажмите кнопку Проверить пароли
3. В новом окне ещё раз нажмите кнопку Проверить пароли
4. Введите пароль от своего аккаунта Google
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Во время проверки Google шифрует все данные и сравнивает их с зашифрованными базами паролей на своих серверах.
Google ищет не только скомпрометированные пароли, но также повторяющиеся и простые пароли. Если сервис найдёт что-то подозрительное, пользователю предложат изменить пароль.
Напомним, ранее сообщалось, что из Windows 10 убрали принудительную смену паролей.
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