Google предупредит об украденных паролях

Проверь свой пароль.

В Диспетчере паролей Google появилась возможность искать пароли среди украденных данных.

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Google сравнивает сохранённые пароли в Chrome и Android с миллионами учётных записей, которые были похищены хакерами.

Как проверить свои пароли

1. Перейдите на сайт Диспетчера паролей Google

2. Нажмите кнопку Проверить пароли

3. В новом окне ещё раз нажмите кнопку Проверить пароли

4. Введите пароль от своего аккаунта Google

После проверки пароля iphones.ru

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Во время проверки Google шифрует все данные и сравнивает их с зашифрованными базами паролей на своих серверах.

Google ищет не только скомпрометированные пароли, но также повторяющиеся и простые пароли. Если сервис найдёт что-то подозрительное, пользователю предложат изменить пароль.

Напомним, ранее сообщалось, что из Windows 10 убрали принудительную смену паролей.