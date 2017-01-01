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Google предупредит об украденных паролях

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Проверь свой пароль.
Google может проверить пароль
Google может проверить пароль
iphones.ru

В Диспетчере паролей Google появилась возможность искать пароли среди украденных данных.

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Google сравнивает сохранённые пароли в Chrome и Android с миллионами учётных записей, которые были похищены хакерами.

Как проверить свои пароли

1. Перейдите на сайт Диспетчера паролей Google
2. Нажмите кнопку Проверить пароли
3. В новом окне ещё раз нажмите кнопку Проверить пароли
4. Введите пароль от своего аккаунта Google

После проверки пароля
После проверки пароля
iphones.ru

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Во время проверки Google шифрует все данные и сравнивает их с зашифрованными базами паролей на своих серверах.

Google ищет не только скомпрометированные пароли, но также повторяющиеся и простые пароли. Если сервис найдёт что-то подозрительное, пользователю предложат изменить пароль. 

Напомним, ранее сообщалось, что из Windows 10 убрали принудительную смену паролей.

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Теги: Google, пароль
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