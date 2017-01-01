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Garmin создала умные часы с кнопкой уничтожения

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От таких часов бы не отказался и Джеймс Бонд.
MARQ Commander
MARQ Commander
garmin

Компания Garmin представила новое пополнение линейки спортивных умных часов Garmin MARQ. Модель MARQ Commander нельзя назвать «обычной», часы больше походят на оснащение из шпионского блокбастера. 

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Часы выполнены из премиальных материалов. Корпус — из титана со специальным покрытием, а дисплей защищён сапфировым стекло. Ремешки предлагаются из нейлона и силикона на выбор, оба подходят для запястий с окружностью от 135 до 213 мм. Продолжая «шпионскую» тему, часы получили специальную кнопку для стирания памяти. Также есть режим Stealth Mode,, который отключает беспроводные соединения и прекращает запись и выдачу данных GPS. 

Garmin MARQ Commander получили 1,2-дюймовый сенсорный экран с разрешением 240х240 пикселей, 32 ГБ флэш-памяти, модуль GPS, барометр, акселерометр и термометр. Помимо навигации, даты и времени, часы также отслеживают различную фитнес-информацию, включая пройденные шаги и дистанцию, сожжённые калории. 

Точная ёмкость аккумулятора не названа, но заявлено время автономной работы в течение 12 дней с отключенным GPS. часы защищены от воды на уровне 10 ATM. Часы совместимы с Android и iOS, записанная информация может синхронизироваться со смартфоном. 

Garmin MARQ Commander предлагаются по цене 1950 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Garmin отзывает 1,25 млн GPS-приемников из-за взрывоопасной батареи.

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Теги: Garmin, умные часы
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