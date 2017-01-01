Garmin создала умные часы с кнопкой уничтожения

От таких часов бы не отказался и Джеймс Бонд.

Компания Garmin представила новое пополнение линейки спортивных умных часов Garmin MARQ. Модель MARQ Commander нельзя назвать «обычной», часы больше походят на оснащение из шпионского блокбастера.

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Часы выполнены из премиальных материалов. Корпус — из титана со специальным покрытием, а дисплей защищён сапфировым стекло. Ремешки предлагаются из нейлона и силикона на выбор, оба подходят для запястий с окружностью от 135 до 213 мм. Продолжая «шпионскую» тему, часы получили специальную кнопку для стирания памяти. Также есть режим Stealth Mode,, который отключает беспроводные соединения и прекращает запись и выдачу данных GPS.

Garmin MARQ Commander получили 1,2-дюймовый сенсорный экран с разрешением 240х240 пикселей, 32 ГБ флэш-памяти, модуль GPS, барометр, акселерометр и термометр. Помимо навигации, даты и времени, часы также отслеживают различную фитнес-информацию, включая пройденные шаги и дистанцию, сожжённые калории.

Точная ёмкость аккумулятора не названа, но заявлено время автономной работы в течение 12 дней с отключенным GPS. часы защищены от воды на уровне 10 ATM. Часы совместимы с Android и iOS, записанная информация может синхронизироваться со смартфоном.

Garmin MARQ Commander предлагаются по цене 1950 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Garmin отзывает 1,25 млн GPS-приемников из-за взрывоопасной батареи.