В Картах Google появился режим инкогнито

При его активации Google не будет записывать ваше местоположение.

Как отметили разработчики, режим «Инкогнито» стал одной из самых востребованных функций контроля за приватностью с момента её запуска в браузере Chrome в 2008 году. Ранее в этом году он пришёл на видеосервис YouTube, а теперь становится доступен в «Картах» Google.

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После включения режима «Инкогнито», деятельность в Google Maps на устройстве перестаёт записываться в данные акаунта пользователя Google Account. Это касается, например, поиска мест на картах. Включить его можно в профиле пользователя в приложении. Правда, что бы получать рекомендации и другие «персонализированные» возможности, придётся снова выйти из «инкогнито».

Google собирается начать распространять режим «Инкогнито» для пользователей Android в октябре, а для iOS он появится «скоро», но без определённого срока.

Напомним, ранее сообщалось, что Google Карты научились искать популярные блюда в ресторанах.