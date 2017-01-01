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Не спешите хоронить: Microsoft продолжила поддержку Windows 7

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Но только для компаний и за дополнительную плату.
Windows 7 продлили поддержку
Windows 7 продлили поддержку
ilike.guru

В 2018 году Microsoft выступила с официальным объявлением, что компания даст возможность крупным бизнес-пользователям продлить поддержку Windows 7 аж до января 2023 года, правда за дополнительную плату. Сейчас же стало известно, что данная возможность появится и у представителей малого и среднего бизнеса.

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Напомним, что сервис называется Windows 7 ESU, что можно перевести как “расширенное обновление безопасности. Пользователи, желающие воспользоваться им, будут должны платить за каждое устройство отдельно, причем цена продленной поддержки с каждым годом будет только расти.

И вот, стало известно, что Windows 7 ESU будет доступен для компаний любого размера — достаточно лишь своевременно вносить оплату Microsoft, чтобы продолжать пользоваться компьютерами на основе Windows 7 и не беспокоиться о бреши в безопасности устройств. Старт начала продаж сервиса намечен на 1 декабря 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft прекратит поддержку Windows 7 в следующем году.

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Теги: Windows 7, Microsoft
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