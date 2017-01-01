В WhatsApp появятся самоуничтожающиеся сообщения

Удаление можно настроить на 5 секунд или час.

Мессенджер WhatsApp уже даёт возможность отменять отправку сообщений, когда вы нажали на кнопку «Отправить». Вскоре данная возможность может быть расширена.

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В версии приложения WhatsApp на Android под номером 2.19.275 была обнаружена опция под названием «Исчезающие сообщения». Пока она находится на раннем этапе разработки и ещё может измениться. В нынешнем состоянии данная функция позволяет задать удаление отправленного вами сообщения через 5 секунд или час.

К сожалению, пока данная возможность ограничена только групповыми чатами и не относится к переписке один на один. После активации каждой сообщение в чате удаляется спустя выбранное время. Нельзя удалить лишь несколько выбранных сообщений от одного пользователя. Наверняка функциональность в будущем будет расширена.

Также в будущем могут быть предложены более разнообразные настройки промежутка времени, через которые сообщения будут удаляться. 5 секунд и 1 час являются слишком ограниченными значениями и далеко отстоят друг от друга. Также хотелось бы получить возможность удалять сообщения в личной переписке один на один, причём выбирая любое количество сообщений вручную.

Пока неизвестно, когда новая функциональность появится в приложении. Такая возможность уже есть в мессенджере Telegram, где предлагается опция под названием «Секретные чаты».

Напомним, ранее сообщалось, что фейковый WhatsApp скачали более миллиона раз.