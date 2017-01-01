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В WhatsApp появятся самоуничтожающиеся сообщения

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Удаление можно настроить на 5 секунд или час.
WhatsApp сможет самостоятельно удалять сообщения
WhatsApp сможет самостоятельно удалять сообщения
overclockers.ru

Мессенджер WhatsApp уже даёт возможность отменять отправку сообщений, когда вы нажали на кнопку «Отправить». Вскоре данная возможность может быть расширена.

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В версии приложения WhatsApp на Android под номером 2.19.275 была обнаружена опция под названием «Исчезающие сообщения». Пока она находится на раннем этапе разработки и ещё может измениться. В нынешнем состоянии данная функция позволяет задать удаление отправленного вами сообщения через 5 секунд или час.

К сожалению, пока данная возможность ограничена только групповыми чатами и не относится к переписке один на один. После активации каждой сообщение в чате удаляется спустя выбранное время. Нельзя удалить лишь несколько выбранных сообщений от одного пользователя. Наверняка функциональность в будущем будет расширена.

Также в будущем могут быть предложены более разнообразные настройки промежутка времени, через которые сообщения будут удаляться. 5 секунд и 1 час являются слишком ограниченными значениями и далеко отстоят друг от друга. Также хотелось бы получить возможность удалять сообщения в личной переписке один на один, причём выбирая любое количество сообщений вручную.

Пока неизвестно, когда новая функциональность появится в приложении. Такая возможность уже есть в мессенджере Telegram, где предлагается опция под названием «Секретные чаты».

Напомним, ранее сообщалось, что фейковый WhatsApp скачали более миллиона раз.

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Теги: WhatsApp
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