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Необычные плавательные аппараты: Эксперименты

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Гибрид подводной лодки и катера, бетонные суда, яхты с турбинами вместо парусов, суда на водороде, с гусеницами. Если раньше вы думали, что такое возможно лишь в фантастических фильмах, то сейчас увидите, что такое современные плавательные аппараты необычной конструкции.

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Суда в виде ванны и гоночной машины. Мини-подводные лодки и железобетонные яхты. В списке необычных и крайне необычных плавательных аппаратов они выглядят ничуть не страннее других... Кто хоть раз разжигал печку-буржуйку или хотя бы обычную печку? Вот все то же самое с ванной-лодкой. Сперва закладываются дрова. Но не поджигаются. Это можно делать, только когда вся конструкция наполнится водой...

Вашему вниманию предлагается двухместная подводная лодка "Кит"! Вес - 3 тонны, глубина погружения - до 20 метров, запас хода - до 200 километров! А также катер на гусеницах. И ещё не то самолет, не то гоночное судно. Уютные субмарины индивидуального пользования.

Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если бросить натрий в кокос.

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Теги: видео, эксперименты
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