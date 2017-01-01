Необычные плавательные аппараты: Эксперименты

Гибрид подводной лодки и катера, бетонные суда, яхты с турбинами вместо парусов, суда на водороде, с гусеницами. Если раньше вы думали, что такое возможно лишь в фантастических фильмах, то сейчас увидите, что такое современные плавательные аппараты необычной конструкции.

Читай также: Что будет если погладить одежду катком: Эксперимент

Суда в виде ванны и гоночной машины. Мини-подводные лодки и железобетонные яхты. В списке необычных и крайне необычных плавательных аппаратов они выглядят ничуть не страннее других... Кто хоть раз разжигал печку-буржуйку или хотя бы обычную печку? Вот все то же самое с ванной-лодкой. Сперва закладываются дрова. Но не поджигаются. Это можно делать, только когда вся конструкция наполнится водой...

Вашему вниманию предлагается двухместная подводная лодка "Кит"! Вес - 3 тонны, глубина погружения - до 20 метров, запас хода - до 200 километров! А также катер на гусеницах. И ещё не то самолет, не то гоночное судно. Уютные субмарины индивидуального пользования.

Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если бросить натрий в кокос.