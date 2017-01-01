Необычные плавательные аппараты: Эксперименты
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Суда в виде ванны и гоночной машины. Мини-подводные лодки и железобетонные яхты. В списке необычных и крайне необычных плавательных аппаратов они выглядят ничуть не страннее других... Кто хоть раз разжигал печку-буржуйку или хотя бы обычную печку? Вот все то же самое с ванной-лодкой. Сперва закладываются дрова. Но не поджигаются. Это можно делать, только когда вся конструкция наполнится водой...
Вашему вниманию предлагается двухместная подводная лодка "Кит"! Вес - 3 тонны, глубина погружения - до 20 метров, запас хода - до 200 километров! А также катер на гусеницах. И ещё не то самолет, не то гоночное судно. Уютные субмарины индивидуального пользования.
Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если бросить натрий в кокос.
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