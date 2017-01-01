В два раза дешевле: Подсчитана себестоимость iPhone 11 Pro Max

Все детали стоят лишь 490 долларов.

Флагманский iPhone 11 Pro Max стал самым дорогим смартфоном Apple за всю историю линейки — цена аппарата составляет $1249. Блогеры портала Tech Insights решили рассчитать себестоимость амбициозного гаджета в соответствии с ценой его компонентов. Разница с цифрами в рознице оказалась внушительной.

Читай также: iPhone 11 Pro, iPad и Apple Watch: Итоги презентации Apple

В качестве «подопытного» был выбран iPhone 11 Pro Max (A2161) с 512 ГБ встроенной памяти. Самыми дорогими компонентами устройства по версии портала стали модуль камеры ($73,50), дисплейный модуль ($66,50) и мобильная платформа Apple A13 Bionic стоимостью $64. Процедура сборки устройства, по данным источника, обходится Apple в $21.

Итоговую себестоимость флагманского аппарата специалисты Tech Insights оценили в $490,5 — более чем в два раза дешевле его розничной цены.

Напомним, ранее сообщалось, что пользователи выяснили характеристики iPhone 11.