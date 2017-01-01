В два раза дешевле: Подсчитана себестоимость iPhone 11 Pro Max
Флагманский iPhone 11 Pro Max стал самым дорогим смартфоном Apple за всю историю линейки — цена аппарата составляет $1249. Блогеры портала Tech Insights решили рассчитать себестоимость амбициозного гаджета в соответствии с ценой его компонентов. Разница с цифрами в рознице оказалась внушительной.
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В качестве «подопытного» был выбран iPhone 11 Pro Max (A2161) с 512 ГБ встроенной памяти. Самыми дорогими компонентами устройства по версии портала стали модуль камеры ($73,50), дисплейный модуль ($66,50) и мобильная платформа Apple A13 Bionic стоимостью $64. Процедура сборки устройства, по данным источника, обходится Apple в $21.
Итоговую себестоимость флагманского аппарата специалисты Tech Insights оценили в $490,5 — более чем в два раза дешевле его розничной цены.
Напомним, ранее сообщалось, что пользователи выяснили характеристики iPhone 11.
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