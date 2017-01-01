Йод - самый красочный элемент: Эксперименты
Этот химический элемент просто создан для опытов.
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Внимание! Опыты в данном видео могут быть опасны, не пытайтесь их повторить! Не пытайтесь синтезировать трийодид азота, так как это вещество крайне нестабильно, а выделяющиеся пары йода крайне токсичны. В этом видео блогер Thoisoi расскажет о таком элементе, как йод.
Напомним, ранее блогеры показали, чем опасна бытовая химия.
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