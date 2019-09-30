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Samsung Galaxy S11 получит камеру на 108 Мп

Комментариев: 1
Также названы и другие возможности смартфона Samsung.
Galaxy S11 может получить крутую камеру
Galaxy S11 может получить крутую камеру
ixbt.com

В сети появились новые подробности о следующем флагманском смартфоне Samsung, который сейчас вовсю готовится к выпуску корейским производителем. Их опубликовал известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который часто делится эксклюзивной информацией о новинках мобильной техники.

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По словам источника, главным обновлением в Samsung Galaxy S11 по сравнению с предшественниками станет основная камера. Как уточнил Ice Universe, в камере необязательно будет использоваться датчик разрешением 108 Мп, но решение должно быть «сильнее уровня 108 Мп». Судя по всему, речь идёт о новом процессоре обработки, оптике и программных решениях. 

Согласно более ранним утечкам, в смартфонах серии ожидается появление 108-мегапиксельной камеры с пятикратным оптическим зумом, экран 90 или 120 Гц без «водопада», более удобный и быстрый подэкранный сканер отпечатков пальцев. 

Дебют и начало продаж Samsung Galaxy S11 ожидается в феврале-марте следующего года.  

Напомним, ранее сообщалось, что cмартфоны с гибким экраном Galaxy Fold распродали за один день.

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Теги: Samsung Galaxy S11, Samsung, Galaxy S11
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Boxerogos    30.09.2019, 15:29
Оценка:  0
Boxerogos
Такую же фотокамеру будут в следующем году иметь более 10 китайских смартфонов,но вдвое-втрое дешевле Гнусмаса.
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