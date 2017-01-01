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В смартфоны с Android 10 предустановлен YouTube Music

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Его поставили вместо Google Play Music.
YouTube Music будет устанавливать по умолчанию
YouTube Music будет устанавливать по умолчанию
google

Компания Google официально сообщила о том, что музыкальный сервис YouTube Music будет предустановлен на все новые мобильные устройства, которые работают под управлением операционных систем Android 9 и Android 10.

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Таким образом будет реализована замена сервиса Google Play Music, о которой говорили еще на момент презентации YouTube Music. Ниже представлено рекламное заявление Google по поводу YouTube Music.

Любители музыки на устройствах Android теперь находятся всего в нескольких шагах от потоковой передачи их треков и поиска новой музыки. Из спортзала, в машину, на работу — все здесь, прямо в заднем кармане. Откройте для себя официальные песни, альбомы и плейлисты, музыкальные клипы, ремиксы, живые выступления и многое другое. Каким бы ни было ваше настроение, мы найдем для вас подходящую музыку.

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Примечательно то, что YouTube Music представлен как функциональность на уровне базовых функций Android 10, наряду с умными ответами Smart Reply, улучшенными инструментами Digital Wellbeing, темной темой и многим другим.

Приложение Google Play Music по-прежнему будет доступно через магазин приложений Google Play. Пользователи Google Play Music с новыми устройствами на базе Android 10 могут продолжать пользоваться Google Play Music, загрузив его из Google Play.

Напомним, ранее сообщалось, что Google выпустила финальную версию Android 10.

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Теги: YouTube Music, Android 10, Google
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