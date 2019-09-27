Facebook начал скрывать лайки под постами
В начале сентября стало известно о планах Facebook начать скрывать счётчики «лайков» под постами. Такую политику ещё летом принялся реализовывать Instagram. Теперь «лайки» перестанут видеть и пользователи Facebook из Австралии.
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Об этом сообщает издание TechCrunch. Как и в Instagram, пользователи крупнейшей соцсети получат возможность скрывать «лайки» от других, но смогут видеть их точное количество сами. Для подписчиков будет отображаться только суммарная реакция на запись — палец вверх, смеющийся или гневный смайлик и другие.
Пока Facebook только тестирует функцию и собирает отзывы пользователей. От их реакции будет зависеть запуск опции в других странах.
Причину нововведения проговаривали уже не раз: скрывая «лайки», соцсети хотят снизить тревогу у пользователей, для которых оценки друзей и знакомых имеют слишком большое значение.
Напомним, ранее сообщалось, что Instagram и Facebook начали блокировать ссылки ВКонтакте.
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