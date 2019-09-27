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Facebook начал скрывать лайки под постами

Комментариев: 1
Эксперимент проводят пока только в Австралии.
Лайки будут скрывать
Лайки будут скрывать
ferra.ru

В начале сентября стало известно о планах Facebook начать скрывать счётчики «лайков» под постами. Такую политику ещё летом принялся реализовывать Instagram. Теперь «лайки» перестанут видеть и пользователи Facebook из Австралии.

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Об этом сообщает издание TechCrunch. Как и в Instagram, пользователи крупнейшей соцсети получат возможность скрывать «лайки» от других, но смогут видеть их точное количество сами. Для подписчиков будет отображаться только суммарная реакция на запись — палец вверх, смеющийся или гневный смайлик и другие.

Пока Facebook только тестирует функцию и собирает отзывы пользователей. От их реакции будет зависеть запуск опции в других странах.

Причину нововведения проговаривали уже не раз: скрывая «лайки», соцсети хотят снизить тревогу у пользователей, для которых оценки друзей и знакомых имеют слишком большое значение.

Напомним, ранее сообщалось, что Instagram и Facebook начали блокировать ссылки ВКонтакте.

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Теги: Facebook, лайки
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Антибес    27.09.2019, 15:54
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Антибес
Мордокнига-шарашкина конторка под непосредственным контролем и управлением ЦРУ и АНБ.Нормальных людей,имеющих здоровый мозг,там нет.
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