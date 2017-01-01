Плазменный бластер своими руками: Эксперименты
Создаем плазмомет в домашних условиях.
Читай также: Эксперименты с царской водкой: Что растворяется в кислоте
Блогер из Огненное ТВ собрал простой плазменный бластер своими руками. В будущем, скорее всего, он будет его улучшать и совершенствовать, возможно даже получится сделать что-то более компактное и мощное.
А пока смотрим видео и учимся, как дома собрать плазмомет.
Напомним, ранее блогеры проверяли, на что способно напряжение сети 220 Вольт.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил