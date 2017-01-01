Плазменный бластер своими руками: Эксперименты

Создаем плазмомет в домашних условиях.

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Блогер из Огненное ТВ собрал простой плазменный бластер своими руками. В будущем, скорее всего, он будет его улучшать и совершенствовать, возможно даже получится сделать что-то более компактное и мощное.

А пока смотрим видео и учимся, как дома собрать плазмомет.

Напомним, ранее блогеры проверяли, на что способно напряжение сети 220 Вольт.