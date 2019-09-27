Илон Маск похвастался сразу тремя двигателями новой ракеты

Такие двигатели установят на ракету Super Heavy.

Компания SpaceX продолжает разработки космического корабля, способного доставить колонистов к другим планетам. Глава и основатель компании Илон Маск поделился в своём Twitter качественными снимками силовой установки полноразмерной версии Starship. В отличие от прототипа, звездолёт получил сразу три фирменных двигателя с внушительной тягой.

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Пилотная версия Starship Mk.1 получила три фирменных ракетных двигателя Raptor суммарной тягой около 200 тонн. Ранее прототип Starhopper космического корабля под названием прошёл испытания с одним таким агрегатом. По словам Маска, пробный запуск полногабаритного звёздолёта состоится «примерно в течение месяца».

В перспективе Starship, оснащённый несколькими Raptor, будет установлен на носитель Super Heavy, который, в свою очередь, получит до 31 двигателя. Более подробно о ходе разработки глава SpaceX обещал рассказать в ходе конференции, посвящённой 11-летию первого выхода корабля производства SpaceX на околоземную орбиту. Мероприятие состоится 28 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск озвучил стоимость города на Марсе.