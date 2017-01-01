Google Chrome ломает файловую систему Mac

Компьютер после установки браузера нельзя перезагрузить.

Последний релиз Google Chrome повреждает файловую систему Mac, если на устройстве отключена функция System Integrity Protection. Эту функцию часто отключают пользователи, которые занимаются редактированием видео, поскольку она не совместима с их профессиональным ПО. Проблема вызвала переполох на голливудских студиях.

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Обновление Google Chrome делает невозможной перезагрузку операционной системы на Mac. На это жалуются специалисты в сфере редактирования видео, потому что проблема затрагивает именно их устройства. Она обнаружилась в понедельник и посеяла панику на голливудских студиях, где занимаются монтажом.

Google подтвердила, что последний релиз Google Chrome действительно может содержать баг апдейтера, который повреждает файловую систему на Mac, если на устройстве отключена или не поддерживается в первую очередь функция защиты целостности операционной системы System Integrity Protection (SIP). Функция была представлена в Apple в 2015 г. с выпуском OS X El Capitan — двенадцатой версии macOS, которая тогда еще называлась OS X.

Дело в том, что многие специалисты по редактированию видео используют профессиональное ПО для видеомонтажа Avid Media Composer, которое выпускает компания Avid Technology. Это ПО требует, чтобы SIP была отключена на устройстве или не поддерживалась в первую очередь, поэтому пользователи выставляют соответствующие настройки. Соответственно, эти пользователи и стали жертвами бага в Google Chrome.

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Проблема затрагивает только те устройства, где SIP намеренно отключена, а также те, которые работают под управлением версий macOS ниже OS X Mavericks — десятой версии этой ОС, которую Apple представила в июне 2013 г. Наиболее массово страдают Mac Pro, выпущенные в 2013 г.

Google приостановила развертывание опасного апдейтера, пока не создаст постоянный патч. Тем временем пользователи пострадавших Mac могут загрузить систему в режиме восстановления и открыть через меню утилит приложение Terminal.

В Terminal необходимо выполнить следующие команды:

chroot /Volumes/Macintosh\ HD # "Macintosh HD" is the default



rm -rf /Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/GoogleSoftwareUpdate.bundle



mv var var_back # var may not exist, but this is fine



ln -sh private/var var



chflags -h restricted /var



chflags -h hidden /var



xattr -sw com.apple.rootless "" /var

Их исполнение даст возможность удалить апдейтер и восстановить поврежденную секцию файловой системы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Google Chrome появилась темная тема.