Складной смартфон от Huawei может получить стилус
Компания Huawei Technologies получила патент во Всемирной организации интеллектуальной собственности на новый складной смартфон с гибким экраном, который может стать развитием линейки Mate X.
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В патенте описывается смартфон, сильно напоминающий текущую версию Mate X. Главным заметным отличием стала поддержка стилуса. Он может вставляться в слот в боковом модуле, где также расположена камера. У оригинального Mate X на этом месте расположен разъём USB.
В прошлом году китайская компания выпустила игровой смартфон Mate 20 X со стилусом M-Pen. Учитывая размеры Mate X в развёрнутом виде, здесь поддержка стилуса будет ещё более логичной.
Начало продаж Mate X после многочисленных задержек ожидается в октябре. Цена составляет порядка 2300 евро, что делает его самым дорогим на данный момент складным смартфоном.
Напомним, ранее сообщалось, что Huawei назвала дату продаж своих складных смартфонов.
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