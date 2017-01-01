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Складной смартфон от Huawei может получить стилус

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По крайней мере, об этом свидетельствует патент.
Визуализация патента
Визуализация патента
LetsGoDigital

Компания Huawei Technologies получила патент во Всемирной организации интеллектуальной собственности на новый складной смартфон с гибким экраном, который может стать развитием линейки Mate X. 

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В патенте описывается смартфон, сильно напоминающий текущую версию Mate X. Главным заметным отличием стала поддержка стилуса. Он может вставляться в слот в боковом модуле, где также расположена камера. У оригинального Mate X на этом месте расположен разъём USB. 

Патентная заявка
Патентная заявка
LetsGoDigital

В прошлом году китайская компания выпустила игровой смартфон Mate 20 X со стилусом M-Pen. Учитывая размеры Mate X в развёрнутом виде, здесь поддержка стилуса будет ещё более логичной. 

Начало продаж Mate X после многочисленных задержек ожидается в октябре. Цена составляет порядка 2300 евро, что делает его самым дорогим на данный момент складным смартфоном. 

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei назвала дату продаж своих складных смартфонов.

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Теги: Huawei, смартфон, складной смартфон
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