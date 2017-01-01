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Анти-шеф своими руками: Эксперименты

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Хотели бы вы себе такое устройство для сворачивания окон?

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Блогер AlexGyver решил повторить проект сигнализации, которая сворачивает окна на компьютере. 

И сделать это он решил максимально дешево и супер доступно.

Но для этого понадобится мини-компьютер на Arduino, датчик движения, батарея и радиопередатчик. 

Напомним, ранее блогеры проверяли, сможет ли конструктор Лего остановить пулю.

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Теги: видео, эксперименты
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