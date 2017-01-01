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Xiaomi выпустит менее тысячи экземпляров своего супер-телефона

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Mix Alpha будет еще той редкостью.
Xiaomi Mix Alpha
Xiaomi Mix Alpha
xiaomi

Несколько дней назад Xiaomi представила свой новый концептуальный смартфон — Xiaomi Mix Alpha. Устройство вызвало настоящий ажиотаж в сети, многие задавались вопросом, а будет ли дефицит на устройство во время начала продаж. 

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Судя по данным авторитетного инсайдера Xiaomishka, Mix Alpha будет крайне эксклюзивным и дефицитным устройством. По данным его источника, до конца 2019 года компания соберет и выпустит не более 500 единиц своего революционного смартфона. Само собой, со временем, тираж может быть увеличен, но учитывая стоимость устройства, вполне вероятно, что это может и не произойти.

Напомним, что по словам главы Xiaomi Лей Цзюня, на создание Mix Alpha у компании ушло около 2 лет и 70 млн долларов. Как и было сказано со сцены, появление смартфона в продаже ожидается в конце декабря 2019 по цене около 2,8 тыс долларов.

Напомним, ранее в Сети показали возможности камеры Xiaomi Mi Mix Alpha на 108 Мп.

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Теги: Mix Alpha, Xiaomi
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