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Специалисты оценили ремонтоспособность Apple Watch Series 5

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В часах появилась более емкая батарея.
Умные часы разобрали
Умные часы разобрали
ifixit

Вслед за новыми iPhone специалисты из iFixit изучили «умные» часы Apple Watch Series 5. По ремонтопригодности они оказались на уровне устройств предыдущего поколения.

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Данный показатель эксперты оценили в 6 из 10 баллов (где 10 баллов дают самым простым в ремонте устройствам). Специалисты сразу отметили увеличенный аккумулятор в Watch Series 5. Он оказался на 10% более ёмким, чем батарея Watch Series 4 40-миллиметровой модели. Аккумулятор также чуть больше физически (на 1,4%).

Кроме того, Apple поставила в часы улучшенный датчик внешней освещённости и совершенно новый компас с очень маленьким гироскопом.

Полностью разобранные часы
Полностью разобранные часы
ifixit

В целом, отличить Watch Series 5 от Watch Series 4 довольно сложно даже внутри. А увеличенная батарея не делает часы автономнее из-за новой функции Always-On Display.

Напомним, ранее сообщалось, что взрыв iPhone во время ремонта попал на видео.

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Теги: ремонт, Apple Watch
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