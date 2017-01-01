Специалисты оценили ремонтоспособность Apple Watch Series 5

В часах появилась более емкая батарея.

Вслед за новыми iPhone специалисты из iFixit изучили «умные» часы Apple Watch Series 5. По ремонтопригодности они оказались на уровне устройств предыдущего поколения.

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Данный показатель эксперты оценили в 6 из 10 баллов (где 10 баллов дают самым простым в ремонте устройствам). Специалисты сразу отметили увеличенный аккумулятор в Watch Series 5. Он оказался на 10% более ёмким, чем батарея Watch Series 4 40-миллиметровой модели. Аккумулятор также чуть больше физически (на 1,4%).

Кроме того, Apple поставила в часы улучшенный датчик внешней освещённости и совершенно новый компас с очень маленьким гироскопом.

Полностью разобранные часы ifixit

В целом, отличить Watch Series 5 от Watch Series 4 довольно сложно даже внутри. А увеличенная батарея не делает часы автономнее из-за новой функции Always-On Display.

Напомним, ранее сообщалось, что взрыв iPhone во время ремонта попал на видео.