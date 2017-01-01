Facebook создает 3D-карту мира для своих очков

Интерактивное пространство поможет пользователям соцсети.

Во время мероприятия Oculus Connect 6 крупнейшая социальная сеть Facebook заявила, что активно трудится над очками дополненной реальности, планируя для этого создать 3D-модель планеты, которая бы позволила пользователям жить в улучшенных интерактивных пространствах. Всё верно: Facebook создаёт новую виртуальную реальность, которая будет лежать поверх физического мира, чтобы люди могли обращаться к ней так же часто, как используют сегодня свои смартфоны.

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Facebook Reality Labs создаёт проект LiveMaps, называя это базовой инфраструктурой, которая будет лежать в основе окружения дополненной реальности в будущем». В рамках LiveMaps будет создана общая виртуальная карта, которая отображает физический мир, используя машинное зрение, локализацию и технологию картографирования на основе огромной базы пользователей Facebook.

Социальная сеть собирается использовать грандиозную массу данных, которые получает от 2,4 миллиарда пользователей, для создания LiveMaps, извлечения геопозиционированных изображений и создания облаков точек для максимально точного отображения нашей планеты в виртуальном пространстве.

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В рамках подхода Facebook к дополненной реальности особые гарнитуры и очки AR будут использовать эти заранее созданные высокоточные 3D-карты, а не реконструировать каждый раз окружение пользователя в режиме реального времени. Это обеспечит, например, возможность виртуальной телепортации и позволит предоставлять заранее собранную информацию о близлежащих объектах и ​​локациях.

Проект LiveMaps, как и очки от Facebook, ещё далеки до превращение в массовый потребительский продукт, но работа начинается уже сейчас, и у компании, безусловно, имеются гигантские объёмы информации, которые лягут в основу создания новой, улучшенной (или ухудшенной — в зависимости от взгляда) реальности.

Напомним, ранее сообщалось, что новая лаборатория Facebook: от очков до самолетов.