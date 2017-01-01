Езда на электровелосипеде по воде: Эксперименты

Сможет ли велосипед на электротяге проехать по воде?

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В ближайшем магазине блогерам из Креосан бесплатно отдали большие баклажки из-под пива и они решили просто примотать их скотчем к мощному электровелосипеду с мотором на полтора киловатта.

Поплывет или утонет? Замкнет электрика или выдержит? Какую скорость разовьет?

Напомним, ранее блогеры создавали искусственное солнце из лампы.