Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Windows 10 побила рекорд по популярности

Комментариев: 0
Операционную систему установили почти миллиард пользователей.
Windows 10 установлена на рекордном количестве устройств
Windows 10 установлена на рекордном количестве устройств
microsoft

Когда в 2015 году Microsoft анонсировала ОС Windows 10, она ставила перед собой амбициозную цель — 1 миллиард установок новой системы до конца 2018 года. Несмотря на некоторое опоздание, компания сообщила, что уже близка к намеченной цифре, а число пользователей «десятки» стремительно выросло.

Читай также: Microsoft откажется от Windows 10 S

По данным Microsoft,  сейчас Windows 10 установлена на более чем 900 миллионах устройств. Компания отметила высокий темп роста пользовательской базы актуальной десктопной ОС: в сентябре 2018 года количество её установок достигло 700 миллионов, в марте 2019-го — 800 миллионов. Вице-президент корпорации Юсуф Мехди отметил, что за последние 12 месяцев на Windows 10 перешло больше пользователей, чем когда-либо прежде. Миллиарда установок софтверный гигант рассчитывает достичь уже в 2020-м.

Стоит отметить, что в статистику компании попадают не только ПК, ноутбуки и планшеты. Учитываются и сопутствующие устройства, включая игровые консоли Xbox One, очки дополненной реальности HoloLens и интерактивные доски Surface Hub. Не стоит забывать о скором прекращении поддержки Windows 7, пользователи которой активно мигрируют на новую версию ОС.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft создала новую операционку на замену Windows 10.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Windows 10, Microsoft
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь