Windows 10 побила рекорд по популярности

Операционную систему установили почти миллиард пользователей.

Когда в 2015 году Microsoft анонсировала ОС Windows 10, она ставила перед собой амбициозную цель — 1 миллиард установок новой системы до конца 2018 года. Несмотря на некоторое опоздание, компания сообщила, что уже близка к намеченной цифре, а число пользователей «десятки» стремительно выросло.

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По данным Microsoft, сейчас Windows 10 установлена на более чем 900 миллионах устройств. Компания отметила высокий темп роста пользовательской базы актуальной десктопной ОС: в сентябре 2018 года количество её установок достигло 700 миллионов, в марте 2019-го — 800 миллионов. Вице-президент корпорации Юсуф Мехди отметил, что за последние 12 месяцев на Windows 10 перешло больше пользователей, чем когда-либо прежде. Миллиарда установок софтверный гигант рассчитывает достичь уже в 2020-м.

Стоит отметить, что в статистику компании попадают не только ПК, ноутбуки и планшеты. Учитываются и сопутствующие устройства, включая игровые консоли Xbox One, очки дополненной реальности HoloLens и интерактивные доски Surface Hub. Не стоит забывать о скором прекращении поддержки Windows 7, пользователи которой активно мигрируют на новую версию ОС.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft создала новую операционку на замену Windows 10.