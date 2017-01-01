Робо-паркур: Boston Dynamics показала ловкость своих роботов

Робот Atlas может дать фору некоторым гимнастам.

Компания Boston Dynamics, известная своими забавными двуногими и четвероногими роботами, провела новую демонстрацию человекоподобного робота Atlas.

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На опубликованном производителем видео можно полюбоваться, как робот проделывает целый гимнастический комплекс. Atlas делает стойку на руках, из неё переходит в кувырок, делает прыжок с разворотом и вообще показывает чудеса акробатики.

Все эти движение требуют согласованного и точного использования рук, ног и туловища.

Также был опубликован ролик, показывающий возможности четвероногих роботов Spot. Четвероногий собакоподобный робот Spot стал доступен для заказа ограниченному числу компаний-разработчиков.

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Обычным покупателям купить разработку пока не удастся. В отличие, от традиционных автоматических систем и индустриальных роботов, Spot не является автономной машиной. Он «глуп» как тостер, но такой «тостер» может легко вскарабкаться на гору из человеческих костей, чтобы выследить вас и встроить в грандиозную схему, разработанную великим искусственным интеллектом, если, конечно, разработчики сподобятся создать нужные процедуры.

Как отмечает производитель, Spot способен преодолевать сложные маршруты, включая каменистую местность, лестницы, заросли и опасные промышленные зоны. Его скорость составляет 1,6 м/с (5,76 км/ч), а батареи хватает на 90 минут работы. При этом робот способен нести груз весом 14 кг . Встроенные камеры обеспечивают обзор на 360°. Предусмотрена защита от воды и пыли по стандарту IP54, а разброс рабочих температур варьируется от -20°C до 45°C.

Ранее Atlas проделывал различные прыжки, в том числе обратное сальто, сложное и для простого человека, а также самостоятельно шёл по сложным маршрутам с чередой различных препятствий. Также роботов Boston Dynamics обучали драться.