Apple выпустила обновление iOS 13.1 и операционку для iPad

iPadOS доступна для скачивания.

Apple выкатила обновления для смартфонов, планшетов и своей телеприставки. Так, не успели обновить iPhone до iOS 13, как уже можно загрузить iOS 13.1. Ничего принципиально нового в обновлении нет, однако Apple исправила несколько серьезных ошибок.

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В частности, исправлено много ошибок в приложении «Почта» (например, в iOS 13 сообщения писем могли не загружаться в фоновом режиме), а обладателям ненастоящих дисплеев или аккумуляторов «прилетит» соответствующее уведомление. В приложении «Быстрые команды» появились предложения автоматизаций, исходя из анализа пользовательского использования смартфона. Кроме того, внесено несколько мелких изменений в оформление интерфейса.

В планшетной iPadOS изменений куда больше. О них можно почитать в нашей летней заметке. Если кратко — возможности планшетов Apple еще больше приблизились к компьютерному функционалу. Конечно же, все возможности iOS 13 также на месте.

А вот Apple TV благодаря tvOS 13 приблизилась к игровой консоли. На приставке появился игровой сервис Apple Arcade, который вы уже могли опробовать на iPhone. Чтобы играть было удобнее, к Apple TV теперь можно подключить геймпад от PlayStation и Xbox. Кроме того, слегка обновился главный экран, появилась поддержка нескольких пользователей и новые крутые заставки, снятые в сотрудничестве со студией BBC Natural History Unit.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple готовит сразу семь версий iPad.