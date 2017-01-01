Как получить титан в домашних условиях: Эксперименты
Титан можно выплавить из красителя.
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Блогер из Огненное ТВ давно хотел получить титановый слиток из оксида титана. Это не простая задача, так как титан очень активный металл и при высокой температуре он сгорает на воздухе.
А также во время алюминотермии вырабатывается недостаточное количество тепла для расплавления титана и шлака, шлак должен защищать поверхность металла от воздействия воздуха, а расплавленный титан должен иметь хорошую текучесть, для того, чтобы образовать крупные капли и чтобы получился слиток этого металла.
Напомним, ранее блогеры проверяли, выдержит ли огнеупорный сейф раскаленную лаву.
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