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В России создали iPhone 11 из частиц Титаника

Комментариев: 8
Также выпустят iPhone с фрагментами космического корабля, на котором летал Гагарин.
iPhone 11
iPhone 11
caviar.global

Российская компания Caviar, которая превращает iPhone в предметы роскоши, выпустила на рынок две версии iPhone 11 Pro. Модели, получившие названия Titanic и Vostok-1, стали частью коллекции Discovery. Их описания можно найти на сайте производителя.

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Корпус модели Titanic инкрустирован частицами знаменитого лайнера «Титаник», затонувшего в апреле 1912 г. после столкновения с айсбергом в Атлантическом океане. На задней панели корпуса присутствует объемная фигура в виде якоря, погружающегося в волны океана, а также два миниатюрных, вращающихся вентиля из металла. Стоимость смартфона составляет 437 тыс. руб (почти $7 тысяч).

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Корпус модели Vostok-1 получил вставку из фрагмента космического корабля «Восток-1», на котором в апреле 1961 г. совершил свой полет в космос Юрий Гагарин. Сзади корпус украшен объемной фигурой, изображающей орбиты планет Солнечной системы. Стоимость смартфона составляет 2,13 млн руб ($33 472).

Следует отметить, что новинки выпущены крайне ограниченным тиражом — всего 11 аппаратов обеих моделей.

В России создали iPhone 11 из частиц Титаника
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Напомним, ранее сообщалось, что для iPhone X создали корпус с "жидким" золотом.

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Теги: Титаник, iPhone 11, Caviar, фото, видео
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Комментариев (8)
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Peyot    24.09.2019, 16:34
Оценка:  0
Peyot
А еще из говна статуи!
gloomycellar    24.09.2019, 16:29
Оценка:  +1
gloomycellar
после слов "в росии создали" я понял что дальше можно не читать АХАХАХАХХА
гость  (аноним)  24.09.2019, 16:09
Оценка:  +1
гость
А замутить корпус из говна и шишек? Идиоты кацапские
гость  (аноним)  24.09.2019, 16:06
Оценка:  +1
гость
Хе-хе-хе-хе-е-е-е-е
Ой-вей, зачем с Титаника?
Есть таки кошерный Курск или Лошарик
гость  (аноним)  24.09.2019, 15:58
Оценка:  +1
гость
У димона-танцора появится новая игрушка.
гость  (аноним)  24.09.2019, 15:54
Оценка:  0
гость
На каком заводе выпускали? Тагильском?
SEMPENTY    24.09.2019, 15:53
Оценка:  +1
SEMPENTY
Делать бизнес на смерти людей ,это по русски.
ВыВсеВрети    24.09.2019, 15:45
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
на росии создали айфон11...ржунемагу!...)))))))
та кую привычку на росии как врать, даже напалмом не выжжешь!...))))))
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