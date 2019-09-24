Также выпустят iPhone с фрагментами космического корабля, на котором летал Гагарин.

Российская компания Caviar, которая превращает iPhone в предметы роскоши, выпустила на рынок две версии iPhone 11 Pro. Модели, получившие названия Titanic и Vostok-1, стали частью коллекции Discovery. Их описания можно найти на сайте производителя.

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Корпус модели Titanic инкрустирован частицами знаменитого лайнера «Титаник», затонувшего в апреле 1912 г. после столкновения с айсбергом в Атлантическом океане. На задней панели корпуса присутствует объемная фигура в виде якоря, погружающегося в волны океана, а также два миниатюрных, вращающихся вентиля из металла. Стоимость смартфона составляет 437 тыс. руб (почти $7 тысяч).

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Корпус модели Vostok-1 получил вставку из фрагмента космического корабля «Восток-1», на котором в апреле 1961 г. совершил свой полет в космос Юрий Гагарин. Сзади корпус украшен объемной фигурой, изображающей орбиты планет Солнечной системы. Стоимость смартфона составляет 2,13 млн руб ($33 472).

Следует отметить, что новинки выпущены крайне ограниченным тиражом — всего 11 аппаратов обеих моделей.

В России создали iPhone 11 из частиц Титаника 0:00 / 00:52

Напомним, ранее сообщалось, что для iPhone X создали корпус с "жидким" золотом.