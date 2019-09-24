В России создали iPhone 11 из частиц Титаника
Российская компания Caviar, которая превращает iPhone в предметы роскоши, выпустила на рынок две версии iPhone 11 Pro. Модели, получившие названия Titanic и Vostok-1, стали частью коллекции Discovery. Их описания можно найти на сайте производителя.
Читай также: В России создали царь-телефон
Корпус модели Titanic инкрустирован частицами знаменитого лайнера «Титаник», затонувшего в апреле 1912 г. после столкновения с айсбергом в Атлантическом океане. На задней панели корпуса присутствует объемная фигура в виде якоря, погружающегося в волны океана, а также два миниатюрных, вращающихся вентиля из металла. Стоимость смартфона составляет 437 тыс. руб (почти $7 тысяч).
Читай также: Крымский мост закатали в золото на iPhone X
Корпус модели Vostok-1 получил вставку из фрагмента космического корабля «Восток-1», на котором в апреле 1961 г. совершил свой полет в космос Юрий Гагарин. Сзади корпус украшен объемной фигурой, изображающей орбиты планет Солнечной системы. Стоимость смартфона составляет 2,13 млн руб ($33 472).
Следует отметить, что новинки выпущены крайне ограниченным тиражом — всего 11 аппаратов обеих моделей.
Напомним, ранее сообщалось, что для iPhone X создали корпус с "жидким" золотом.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил
Ой-вей, зачем с Титаника?
Есть таки кошерный Курск или Лошарик
та кую привычку на росии как врать, даже напалмом не выжжешь!...))))))