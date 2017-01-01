Xiaomi представила доступные умные телевизоры с 8K

Всего будет три модели.

Китайский технологический гигант Xiaomi пополнил ассортимент умных телевизоров, анонсировав линейку Smart TV под названием Xiaomi Mi TV Pro. В рамках мероприятия был представлено три модели, оборудованных 43-дюймовым, 55-дюймовым и 65-дюймовым экранами.

Новинки получили поддержку воспроизведения 8K-контента, но все три телевизора оборудованы LCD панелями с разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей) и поддержкой HDR. По словам производителя, вне зависимости от модели дисплей занимает 97% передней части устройств. Каркас выполнен из алюминия. В Xiaomi Mi TV Pro 55” и 65” тыльная крышка обзавелась текстурированным покрытием из углеродного волокна.

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Все модели работают под управлением фирменного программного обеспечения PatchWall с операционной системой Android TV. В Китае новинки будут поставляться с предустановленными приложениями Yuku и Tencent Video. Аппаратной основой Xiaomi Mi TV Pro служит 12-нанометровый процессор на базе ядер Cortex-A55 с пиковой тактовой частотой 1.9 ГГц. 4-ядерный чипсет T972 является совместной разработкой компаний Amlogic и Xiaomi. Китайский производитель заверил, что новая платформа является более чем в полтора раза энергоэффективнее по сравнению с процессором предыдущего поколения, а прирост производительности составил примерно 63%.

На борту имеется 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Новинки обзавелись адаптерами беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi (2.4 ГГц + 5 ГГц). Из портов и разъёмов отметим пару USB Type-A, три HDMI и один Ethernet. Девайсы получили поддержку голосового помощника Xiao AI, Dolby Atmos и алгоритмов искусственного интеллекта. Также через телевизор можно управлять устройствами Mi Home.

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Xiaomi Mi TV Pro 43” китайский производитель оценил в 1499 юаней или 210 долларов. Стоимость 55-дюймовой модели составила 2399 юаней или 335 долларов. Наконец, 65-дюймовый телевизор поступит в продажу по цене 3399 юаней или 480 долларов. Сегодня вечером компания из Поднебесной откроет приём предварительных заявок на все три модели. Старт продаж запланирован на 27 сентября.

Напомним, также сегодня компания Xiaomi показала смартфон будущего со сплошным экраном.