Бьются не хуже старых: iPhone 11 испытали на прочность

Новые смартфоны протестировали на прочность и устойчивость к царапинам.

Прошлые выходные были первыми, когда в продажу поступили новые смартфоны iPhone 11. После их покупки множество независимых обозревателей и других специалистов поспешили выпустить свои репортажи в письменном виде или в форме видеороликов. Пока одни разбирали аппарат до основания с целью покопаться в его компонентах, другие решили протестировать их на прочность.

Автор YouTube-канала JerryRigEverything провёл привычную для себя серию тестов смартфона iPhone 11 Pro Max, начав с тестирования на устойчивость к царапинам. Результат составил 6 баллов по шкале Мооса, которая оценивает прочность материалов. Это означает, что стекло достаточно твёрдое, чтобы не царапаться ключами, монетами и лезвиями.

Этот смартфон обладает защитой от воды и пыли IP68. Apple пошла дальше и гарантирует, что вместо привычных 2 м аппарат переживёт погружение на 4 м на 30 минут.

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Ещё заднее стекло получило 6 баллов, то есть лезвие бритвы его не поцарапает. При попытке поцарапать стекло монетами, ключами и другими металлическими предметами царапины на нём вроде бы остаются, но на самом деле это следы пыли, которую легко можно смахнуть.

На канале SquareTrade провели тесты iPhone 11 на падение на бетон с высоты 6 футов, то есть около 1,8 м. С первой же попытки переднее стекло треснуло. iPhone 11 проявил себя ещё хуже, поскольку стекло не только потрескалось, но и перестала работать камера. Модель Max постигла похожая судьба, здесь перестал работать экран. Таким образом, стекло остаётся стеклом, какие бы громкие маркетинговые названия ему не давали.

Что касается тестирования возможности противостоять жидкости, после нахождения на глубине 1,5 м на протяжении 30 минут у iPhone 11 и iPhone 11 Pro Max звук был искажён, так что надёжность защиты сомнительная. Правда, iPhone 11 Pro в этом тесте не пострадал.

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Тесты в специальной крутящейся машине на протяжении 60 секунд привели к тому, что iPhone 11 треснул сзади, а 11 Pro имел минимальные повреждения по углам. Это первый iPhone в истории, который пережил этот тест без значительного ущерба. Самая крупная модель треснула сзади и лишилась стекла. В тестах на сгибание iPhone 11 согнулся с нагрузкой 108 кг, 11 Pro держался до значения 113 кг, а Max сдался на отметке 105 кг. Неудивительно, ведь последний является самым длинным из этих смартфонов.

В итоге iPhone 11 получил оценку 73 балла, то есть риск разбить его между средним и высоким. iPhone 11 Pro набрал 65 баллов и риск у него средний, а iPhone 11 Pro Max с результатом 85 находится в зоне высокого риска.

Напомним, ранее сообщалось, что вид нового iPhone 11 Pro вызвал приступы фобии.