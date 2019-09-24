Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сплошной экран: Xiaomi показала смартфон будущего

Комментариев: 1
Дисплей у такого смартфона занимает почти всю поверхность.
Xiaomi Mix Alpha
Xiaomi Mix Alpha
скриншот видео

Глава Xiaomi Лей Цзюнь, в рамках проходящей презентации компании, наконец-то официально анонсировал совершенно новый тип смартфонов, который выйдет под именем Mix Alpha.

В первую очередь стоит отметить, что устройство не просто является концептом, а вполне себе осязаемо — глава компании продемонстрировал его, взяв смартфон в руки прямо на сцене. Размер дисплея настолько велик, что компания заявляет о 180,6% от размера передней панели. Случайных нажатий не будет — данный момент, по заявлению Лей Цзюня, компания максимально тщательно прорабатывает.

Читай также: Китайцы создали абсолютно безрамочный смартфон

Что же касательно фотовозможностей смартфона, то здесь используется основная камера на 108 Мп. К слову, Mi Alpha — первый смартфон, в котором используется модуль со столь рекордным разрешением снимков. Фронтальная же камера в смартфоне отсутствует — вместо нее компания предлагает использовать основной модуль. В момент съемки, к слову, предварительное изображение с камеры устройства будет выводиться на заднюю панель. На ней, кстати, может отображаться не только видоискатель, но и совершенно самая разная информация, призванная помочь пользователю.

Самое необычное, что было показано из возможностей по использованию всеобъемлющего экрана — это процесс зарядки. Только взгляните на него:

Xiaomi Mix Alpha
Xiaomi Mix Alpha
скриншот видео

Процессор в смартфоне ожидаемый — Snapdragon 855 Plus. Оперативной памяти — 12 ГБ, а постоянной — 512 ГБ. Устройство получит аккумулятор емкостью 4050 мАч с поддержкой зарядки на 40 Вт. Цена на смартфон составит 2 800 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung и Xiaomi показали сенсор камеры на 108 мегапикселей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Xiaomi, Mix Alpha, фото, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  24.09.2019, 13:24
Оценка:  0
гость
теперь будут со..ть не за айфон
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь