Сплошной экран: Xiaomi показала смартфон будущего

Дисплей у такого смартфона занимает почти всю поверхность.

Глава Xiaomi Лей Цзюнь, в рамках проходящей презентации компании, наконец-то официально анонсировал совершенно новый тип смартфонов, который выйдет под именем Mix Alpha.

В первую очередь стоит отметить, что устройство не просто является концептом, а вполне себе осязаемо — глава компании продемонстрировал его, взяв смартфон в руки прямо на сцене. Размер дисплея настолько велик, что компания заявляет о 180,6% от размера передней панели. Случайных нажатий не будет — данный момент, по заявлению Лей Цзюня, компания максимально тщательно прорабатывает.

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Что же касательно фотовозможностей смартфона, то здесь используется основная камера на 108 Мп. К слову, Mi Alpha — первый смартфон, в котором используется модуль со столь рекордным разрешением снимков. Фронтальная же камера в смартфоне отсутствует — вместо нее компания предлагает использовать основной модуль. В момент съемки, к слову, предварительное изображение с камеры устройства будет выводиться на заднюю панель. На ней, кстати, может отображаться не только видоискатель, но и совершенно самая разная информация, призванная помочь пользователю.

Самое необычное, что было показано из возможностей по использованию всеобъемлющего экрана — это процесс зарядки. Только взгляните на него:

Xiaomi Mix Alpha скриншот видео

Процессор в смартфоне ожидаемый — Snapdragon 855 Plus. Оперативной памяти — 12 ГБ, а постоянной — 512 ГБ. Устройство получит аккумулятор емкостью 4050 мАч с поддержкой зарядки на 40 Вт. Цена на смартфон составит 2 800 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung и Xiaomi показали сенсор камеры на 108 мегапикселей.