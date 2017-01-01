Samsung показал камеру для смартфона с самыми маленькими пикселями

При меньшем размере камеры разрешение снимка будет больше.

В сенсоре ISOCELL Slim GH1 разместили пиксели размером 0,7 микрометра. Это рекордно маленький показатель для камер в смартфонах.

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Samsung захотела добавить максимальное количество пикселей в маленький сенсор, чтобы его можно было разместить в маленьких устройствах. В первую очередь это нужно для фронтальных камер смартфонов, чтобы делать селфи с высоким разрешением. Сейчас у компании есть 32 Мп сенсор с размером пикселя 0,8 мкм, а новый модуль будет занимать меньше места.

Так выглядит сенсор:

Размер сенсора в сравнении news.samsung.com

Обычно маленький размер пикселя считается недостатком для камеры, потому что каждая точка получает меньше света. Но современные камеры с высоким разрешением объединяют несколько пикселей в один, чтобы получить более качественный снимок при плохом освещении. Зато в хорошем свете можно получить высокодетализированный снимок в максимальном разрешении.

Массовое производство сенсора ISOCELL Slim GH1 начнется в конце 2019 года. Так что уже в начале 2020 года мы увидим смартфоны с фронтальными камерами на 43,7 Мп.

Напомним, ранее сообщалось, что Sony создала дешевую камеру для смартфонов на 48 мегапикселей.