Открытие замков при помощи разницы температур: Эксперименты

Возможно ли раскрошить металл и отрыть замок?

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Блогер TimOn ChaveS купил замки и сейф, протестировав их разницей температур.

Сначала он заморозил замки в жидком азоте, а потом резко нагревал раскаленной лавой.

Получилось ли у него раскрошить металл?

Напомним, ранее блогеры проверяли раскаленный металл против бронестекла.