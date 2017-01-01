Открытие замков при помощи разницы температур: Эксперименты
Возможно ли раскрошить металл и отрыть замок?
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Блогер TimOn ChaveS купил замки и сейф, протестировав их разницей температур.
Сначала он заморозил замки в жидком азоте, а потом резко нагревал раскаленной лавой.
Получилось ли у него раскрошить металл?
Напомним, ранее блогеры проверяли раскаленный металл против бронестекла.
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