Видео дня: Летний Кубок Лиги Смеха и [BadComedian] - Братство
[BadComedian] - БРАТСТВО (Брат, братан, братишка)
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Евген Баженов выпустил новый обзор, посвященный фильму Братство режиссера Павла Лунгина.
Обзорщик отметил, что фильм очень похож на Афганский излом и множество голливудских фильмов.
Жемчужина у моря - Летний Кубок Лиги Смеха
В полном выпуске смотрите презентацию игры от Евгения Кошевого, выступление команд Стадион Диброва, Николь Кидман, Трио Разные, Гостиница 72 и Винницкие. Среди приглашенных звезд - Гарик Бирча, Влад Яма, Станислав Боклан, Юрий Ткач и Наталья Могилевская.
Напомним, ранее в тренды попали Шахтер — Манчестер Сити и Реальная жизнь в Северной Корее.
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