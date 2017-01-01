Сказочный микромир: 10 экспериментов под микроскопом
Такую красоту можно увидеть только под микроскопом.
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Блогер Игорь Белецкий показал 10 физических экспериментов под микроскопом.
Он показал ферромагнитную жидкость, стальную вату, капиллярный эффект, пиксели телефона, вскипание воды, белый светодиод и нить накаливания.
Это невероятно красиво.
Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.
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