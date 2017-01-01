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Видео дня: Распаковка iPhone 11 Pro и В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост

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В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост "Метро". Прямое включение

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Чрезвычайная ситуация в Киеве. Неизвестный угрожает взорвать мост "Метро". Движение ветвями подземки и автомобилей через переправу остановлено. Копы караулят у моста. Неизвестный остановил авто посередине него, перекрыл его и криком угрожает все вокруг взорвать. В руках держит сумку, из которой торчат электрические провода.

Распаковка iPhone 11 Pro и Max - все цвета + главная функция

На канале Wylsacom вышел первый мини-обзор новых смартфонов iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. 

Как изменился дизайн смартфонов, что интересного появилось в самом телефоне и не мешают ли камеры при ежедневном использовании?

Напомним, днем ранее в тренды попали Топ-модель по-украински и В гостях у Насти Ивлеевой.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube, iPhone 11
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