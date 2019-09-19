Еще в одной стране запретили вейпы и электронные сигареты

На этот раз запрет коснулся Индии.

Запрет на вейпы и электронные сигареты вступил в силу в Индии iphones.ru

Министр финансов Индии Нирмала Ситараман заявила, что электронные сигареты представляют большой риск для здоровья подростков.

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Инициатором тотального запрета выступило министерство здравоохранения Индии. Оно предложило запретить электронные сигареты, пока те не стали «эпидемией» среди молодежи.

"Это [прим. запрет на электронные сигареты] значит, что производство, изготовление, импорт и экспорт, продажа, распространение и реклама электронных сигарет теперь под запретом", - заявила Ситараман

Конкретно использование электронных сигарет не запрещено, но купить для них люди ничего не смогут. Нарушение закона ведёт к лишению свободы сроком до трёх лет.

Ранее запрет на продажу электронных сигарет вступил в штате Нью-Йорк, США. Также в США, в штате Канзас, скончался шестой вейпер, пострадавший от неизвестной болезни. Всего зарегистрировано более 450 случаев болезни в 33 штатах.