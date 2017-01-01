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В Китае вводят распознавание людей по венам на руках

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Рисунок вен у каждого человека уникальный.
Рисунок вен у человека уникален
Рисунок вен у человека уникален
ferra.ru

Китайские инженеры разработали технологию дистанционного распознавания людей по рисунку вен на руках. По словам исследователей, этот рисунок у каждого уникален.

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Технологию назвали AirWave. Работает она так: сначала камера фиксирует рисунок вен и капилляров на руке пользователя. Затем искусственный интеллект обрабатывает данные. Для дальнейшей идентификации человеку необходимо лишь взмахнуть рукой. Система обнаружит рисунок, сопоставит его с информацией в базе данных и определит личность человека. Занимает это всё несколько секунд.

Сообщается, что AirWave уже установлена в нескольких кафе и госучреждениях провинции Гуандун на юге Китая. Разработчики надеются договориться о размещении системы в метро. Они рассчитывают, что когда-нибудь данная технология заменит распознавание лиц и QR-коды

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае создают базу отпечатков носов собак.

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Теги: Китай, вены, рука
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