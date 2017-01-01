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Светящаяся субстанция своими руками: Эксперименты

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Как сделать простой люминофор в домашних условиях.

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Блогер из Огненное ТВ показал, как сделать самый простой люминофор своими руками. Для этого потребуется борная кислота.

Также понадобится ультрафиолетовый фонарик с длиной волны 365 нм. Это важно, не 395 нм. Также к нему нужно стекло на 28 мм.

Напомним, ранее блогер создавал светящийся воздух своими руками.

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Теги: видео, эксперименты
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