Видео дня: Топ-модель по-украински и В гостях у Насти Ивлеевой
Топ-модель по-украински. Сезон 3. Выпуск 3
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В модельном реалити Топ-модель по-украински 3 сезон 3 выпуск от 13.09.2019 стартовала первая неделя борьбы за звание музы! 17 юных талантливых девушек уже сегодня начнут свое восхождение на Олимп популярности в fashion-мире. Однако добиться этого им будет не просто.
В гостях у Насти Ивлеевой
Настя Ивлеева сняла влог про свой обычный день. Что делает популярная ведущая по утрам, на какой машине передвигается и каким будет новый офис Ивлеевой.
Также ведущая показала, как отдыхает с друзьями.
Напомним, днем ранее в тренды попали МастерШеф 9 сезон и 17 пранков и лайфхаков для животных.
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