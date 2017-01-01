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Названы самые популярные ноутбуки

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В лидерах - Apple и Lenovo.
В лидерах - Apple
В лидерах - Apple
freepik.com

Специалисты компании Strategy Analytics изучили ситуацию на рынке мобильных компьютеров и пришли к выводу, что во втором квартале этого года рост спроса на ноутбуки, связанный с циклом обновления ПК с Windows в коммерческом сегменте помог компенсировать спад на рынке планшетов. При этом наибольшей популярностью у коммерческих заказчиков пользовались тонкие и легкие ноутбуки. Всего за отчетный период было отгружено 80,1 млн мобильных компьютеров, что примерно равно показателю за второй квартал прошлого года, равному 80,5 млн.

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Среди поставщиков с заметным отрывом лидируют компании Apple и Lenovo, которым принадлежит 18,3% и 17,6% рынка соответственно. Отметим, что год назад доля Apple была равна 18,6%, тогда как доля Lenovo — 14,7%.

В первую пятерку также вошли компании HP, Dell и Samsung. Они заняли 11,8%, 9,2% и 6,7% рынка соответственно.

Аналитики отмечают, что границы между планшетами и ноутбуками постепенно ​​стираются. Достаточно вспомнить, что в базовую комплектацию многих последних моделей планшетов входит съемная клавиатура.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple выпустила ноутбуки для школьников.

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Теги: ноутбуки, рейтинг
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