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Выпущен фильм, снятый на iPhone 11 Pro

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Кадры из фильма показывали на презентации Apple.
Выпущен фильм, снятый на iPhone 11 Pro

До официального старта продаж iPhone 11 Pro остаётся всего несколько дней, но в сети уже появился первый фильм, наглядно демонстрирующий возможности тройной основной камеры смартфона. Автором короткометражки, снятой в разрешении 4K, стал известный видеограф Энди То, которому удалось впечатлить своей работой даже главу Apple Тима Кука.

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Отправившись в Токио, автор четырёхминутного фильма постарался перенести на экран удивительную жизнь, привычки и суматоху, в которой живут жители японского мегаполиса. Позднее роликом поделился в своём Twitter-блоге глава компании Apple Тим Кук, отметив, что Токио — один из его любимых городов.

«Я отправился в Токио, чтобы протестировать камеру iPhone 11 Pro. Посыл видео в том, чтобы показать моё путешествие по Японии. Я использовал стиль быстрого монтажа, который мне очень нравится», — отметил автор фильма.

Все фрагменты получившегося видео были сняты на iPhone 11 Pro с помощью штатного приложения «Камера». Монтаж производился в видеоредакторе Final Cut Pro X для операционной системы macOS. Разрешение короткометражки составляет 4К при частоте 60 кадров в секунду.

Напомним, ранее сообщалось, что вид нового iPhone 11 Pro вызвал приступы фобии.

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Теги: iPhone 11 Pro, iPhone 11
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