Virgin Galactic завершили сборку космического самолета

Самолет должен еще пройти тестирование.

Фюзеляж третьего суборбитального корабля SpaceShipTwo от Virgin Galactic был соединен с готовой секцией крыла, заявили представители компании.

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«Кроме того, два горизонтальных и вертикальных оперения были соединены с задней секцией космического корабля», - говорится в заявлении представителей Virgin Galactic. «Завершение этих двух этапов приведет к сборке следующего SpaceShipTwo, который планируется ввести в эксплуатацию после VSS Unity, что станет важным шагом вперед».

VSS Unity, второй SpaceShipTwo, построенный Virgin и он подходит к завершению своей обширной тестовой кампании. Транспортное средство дважды достигло суборбитального пространства (по версии ВВС США это 80,45 км), в декабре 2018 года (82,7 км) и феврале этого года (89,9 км), но так и не достигнув линии Кармана. В настоящее время корабль проходит модернизацию в Мохаве, штат Калифорния, на объектах производственного подразделения Virgin The Spaceship Company.

Когда работа будет завершена, Unity будет доставлен ​​в Spaceport America в Нью-Мексико, который является центром коммерческой деятельности Virgin. Испытание, вероятно, пройдет этой осенью, сообщили представители Virgin Galactic в прошлом месяце.

SpaceShipTwo № 3, чье название еще не было объявлено, также собирается в Мохаве - как и SpaceShipTwo № 4, который тоже на подходе. (Первый космический корабль SpaceShipTwo, VSS Enterprise, был уничтожен в октябре 2014 года во время испытательного полета, в результате которого погиб второй пилот Майкл Олсбери и ранен пилот Питер Зибольд.)

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«Наша страстная и талантливая команда достигла больших успехов со следующим SpaceShipTwo», - заявил в том же заявлении президент компании «The Spaceship» Энрико Палермо. «Видя, что VSS Unity стоит рядом со строящимся третьим (или четвертым, если считать Enterprise) космическим кораблем, становится ясно, что мы строим парк замечательных космических самолетов для коммерческих полетов».

SpaceShipTwo с шестью пассажирами поднимается вверх самолетом, известным как WhiteKnightTwo, а затем отцепляется на высоте около 15 километров. В этот момент запускается ракетный двигатель космического корабля, выводящий космический корабль в суборбитальное пространство.

Пассажиры на борту корабля почувствуют невесомость на несколько минут и увидят изгиб Земли на фоне космической тьмы. Опыт не дешев: билет в настоящее время стоит 250 000 долларов. По словам представителей Virgin Galactic, на сегодняшний день место забронировано для более 600 пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что Virgin Galactic запустила в космос своего первого пассажира.