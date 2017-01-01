NASA готовится к высадке человека на Луну в 2024 году

В течение шести месяцев NASA обсуждало большие планы высадить людей у ​​южного полюса Луны в 2024 году.

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Этот крайний срок был озвучен вице-президентом Майком Пенсом в марте, что быстрее прошлых заявлении намечавших высадку на 2028 год. С тех пор проект получил название программы Artemis. NASA также планирует включить женщину космонавта в состав экспедиции. Но, несмотря на напряженный график, NASA не уточнило, когда в 2024 году оно надеется совершить этот полет.

В четверг (12 сентября) агентство предложило свой первый вариант, озвученный Грегом Чейверсом на выступлении, состоявшемся в Хантсвилле, штат Алабама.

«Мы все знаем, что 2024 год является большой датой; у нас еще нет конкретного дня», - сказал Чейверс. «Мы нацеливаемся где-то на вторую половину 2024 года. Это дает нам немного больше времени».

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Однако у NASA есть много проектов, которые необходимо выполнить за это время. Массивная ракета Space Launch System, планируемая для использования в миссии, не готова к полету; капсула Орион никогда не летала с экипажем; агентству понадобятся новые космические костюмы, предназначенные для лунной поверхности; и план, который позволяет астронавтам приземляться около южного полюса, требует строительства и обслуживания промежуточной станции на орбите Луны.

Чтобы приспособиться к сокращенному графику, Чаверс и его коллеги изменили некоторые требования и планы проектов, которые они выполняют в связи с новыми стремлениями вернуться на Луну.

«Мы побежим очень быстро», - сказал Чейверс. «Это неудобно для многих из нас, но мы рады этому».

Напомним, ранее сообщалось, что NASA анонсировало возврат на Луну.