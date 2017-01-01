Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Новый iPad получит тройную камеру в стиле iPhone 11 Pro

Комментариев: 0
В интернет произошла утечка фото с внешним видом планшета.
Новый iPad получит тройную камеру
Новый iPad получит тройную камеру
sonnydickson.com

В сети появилась фотография следующего поколения профессионального планшета Apple. Снимком поделился в своём блоге австралиец Сонни Диксон (Sonny Dickson), довольно хорошо известный организатор утечек с неплохой репутацией.

Читай также: Новый iPad признали слишком сложным для ремонта

Он отмечает, что на фото виден не настоящий iPad Pro, а только его макет. Тем не менее, это первая «физическая» утечка обновления iPad Pro, которое готовится к выходу в октябре.

Первое, что бросается в глаза — тройная основная камера, выполненная в стиле новых iPhone 11, дебютировавших на прошлой неделе.

Текущее поколение iPad Pro использует одинарную камеру, аналогичную прошлогоднему iPhone XR. А новый iPad Pro позаимствует компоновку у флагманского iPhone 11 Pro. Это позволит снимать высококачественные 4K-ролики и редактировать их прямо на устройстве.

Напомним, ранее сообщалось, что вид нового iPhone 11 Pro вызвал приступы фобии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: iPad, Apple, iPhone 11
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь