Новый iPad получит тройную камеру в стиле iPhone 11 Pro

В интернет произошла утечка фото с внешним видом планшета.

В сети появилась фотография следующего поколения профессионального планшета Apple. Снимком поделился в своём блоге австралиец Сонни Диксон (Sonny Dickson), довольно хорошо известный организатор утечек с неплохой репутацией.

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Он отмечает, что на фото виден не настоящий iPad Pro, а только его макет. Тем не менее, это первая «физическая» утечка обновления iPad Pro, которое готовится к выходу в октябре.

Первое, что бросается в глаза — тройная основная камера, выполненная в стиле новых iPhone 11, дебютировавших на прошлой неделе.

Текущее поколение iPad Pro использует одинарную камеру, аналогичную прошлогоднему iPhone XR. А новый iPad Pro позаимствует компоновку у флагманского iPhone 11 Pro. Это позволит снимать высококачественные 4K-ролики и редактировать их прямо на устройстве.

Напомним, ранее сообщалось, что вид нового iPhone 11 Pro вызвал приступы фобии.