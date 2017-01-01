Как узнать, что ваш смартфон прослушивают: 8 способов

Подозреваете, что ваш телефон прослушивают? Проверьте это при помощи простых шагов.

Могут ли ваш телефон прослушивать и кто может это делать? Прослушивать смартфон могут правоохранительные органы, но только по решению суда. Но на самом деле прослушать нужный номер можно, если добавить его в дело, сославшись на «оперативную необходимость». Либо использовать коррупционную схему. Понятное дело, что такие варианты незаконны, но доказать это будет крайне сложно.

С современными технологиями и вседозволенностью прослушка становится довольно простой задачей. Рассказываем, как определить, что вас прослушивают, и как от этого защититься.

Телефон шумит при разговоре

Шипение и другие подозрительные звуки во время разговора – первый признак прослушки. Если звук похож на ровный гул или шуршание, вероятность прослушки выше. Если это эпизодический треск или пропадание звука – ниже.

Конечно, эхо, статический шум или щелчки вы можете слышать и из-за помех на линии. Но проверить стоит. К слову, иногда избавиться от подозрений помогает диагностика динамика и микрофона.

Смартфон издает странные звуки в режиме ожидания

Вы кладёте телефон возле динамика, и он издаёт характерный скрип? Непорядок.

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Вообще говоря, устройство может фонить и генерировать помехи несколько раз в час или реже, так как периодически соединяется с базовой станцией для проверки нахождения в сети. Но если динамик, рядом с которым лежит смартфон, скрипит гораздо чаще, и с другими динамиками история повторяется, это один из признаков прослушки.

Бывает и так, что звуки есть, но вы их не слышите. Воспользуйтесь звуковым датчиком на низкой частоте. Если несколько раз в минуту его стрелка зашкаливает, это подозрительно.

Важно: приложение-шумомер на смартфоне такие звуки может не обнаружить. Значительная часть входных трактов смартфонов настроена на человеческий голос (300-3400 Гц, 40-60 дБ) и обрезают все внеполосные сигналы. Кроме того, иногда смартфоны аппаратно ограничивают уровень входного сигнала, и это влияет на точность измерений.

Соединение устанавливается слишком долго

Если смартфон с задержкой соединяется с абонентом и отключается не сразу после разговора, это повод задуматься. Чаще всего такое происходит, если на него установлено вредоносное приложение для прослушки.

Телефон нагревается и слишком быстро расходует энергию

freepik.com

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Гаджет, который просто лежит в кармане, нагреваться не должен. Если вы заметили проблему, то либо вас прослушивают, либо на смартфон попал какой-то другой вирус – майнер, к примеру.

Узнать, куда уходит энергия:

iOS: «Настройки» – «Аккумулятор».

Android: «Настройки» – «Батарея» (или «Аккумулятор»).

Кроме того, эффективно отслеживают расход энергии приложения вроде BatteryLife LX или Battery LED для iOS, AccuBattery и GO Battery Saver для Android.

Устройство стало без причин отключаться, тормозить, перезагружаться

Ещё один косвенный признак приложения для прослушки, установленного на вашем смартфоне. Нередко вредоносные приложения перегружают ресурсы устройства или в его работе возникают сбои.

Расход трафика резко вырос

Некоторые приложения для прослушки накапливают данные, а затем передают их по Wi-Fi. Но есть и те, что пользуются любым удобным случаем и включают передачу данных в мобильной сети, чтобы отдать собранную информацию.

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Если вы не больше обычного сидите на iphones.ru и в Facebook, но пакетные мегабайты стали буквально улетучиваться, проверьте, какое приложение может расходовать трафик. В статистику Wi-Fi также будет нелишним заглянуть.

iOS: «Настройки» – «Сотовая связь» (подробнее здесь) и стороннее приложение (например, Traffic Monitor) для Wi-Fi.

Android: «Настройки» – «Передача данных», обычно есть две вкладки: «Мобильный трафик» и «Wi-Fi».

Также есть приложения вроде Internet Speed Meter Lite или My Data Manager, которые помогают следить за потреблением трафика.

Приходят странные SMS

Сообщения с наборами непонятных букв и цифр, отправленные с неизвестных номеров, могут быть зашифрованными командами для прослушивающих приложений. Попробуйте переставить SIM-карту в кнопочную «звонилку». Если сообщения по-прежнему приходят, это не глюк, а серьёзная причина для подозрений.

Вычисление базовой станции

Вычисляем станцию Pixabay

Сейчас станции для прослушки применяют крайне редко – проще запросить данные от СОРМ, которая установлена у каждого оператора, либо заразить вредоносом вроде FinFisher.

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Но всё же мобильные комплексы для прослушки, к которым ваш телефон захочет подключиться, вычислить довольно легко. Наберите следующую комбинацию:

iOS *3001#12345#*

Android *#*#4636#*#* или *#*#197328640#*#*

Она откроет доступ к данным утилиты netmonitor. Выдаст что-то вроде этого:

В Android обычно все данные доступны сразу. Нас интересуют поля Cell ID (CID) и LAC (Local Area Code).

На iPhone нужно перейти на вкладку UMTS Cell Environment – UMTS RR info и посмотреть значение поля Cell ID. А LAC показывается на вкладке MM info – Serving PLMN.

Значение Cell ID меняется с течением времени: смартфон выбирает базовую станцию с учётом дальности, уровня сигнала и т.п. Пока телефон лежит в одном месте, обычно он перебирает не более 3-5 базовых станций. Их Cell ID необходимо выписать и сохранить. И если с появлением странного фургона за окном в netmonitor вы будете видеть Cell ID новой базовой станции, значит, вас прослушивают.

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