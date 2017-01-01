Как узнать, что ваш смартфон прослушивают: 8 способов
Могут ли ваш телефон прослушивать и кто может это делать? Прослушивать смартфон могут правоохранительные органы, но только по решению суда. Но на самом деле прослушать нужный номер можно, если добавить его в дело, сославшись на «оперативную необходимость». Либо использовать коррупционную схему. Понятное дело, что такие варианты незаконны, но доказать это будет крайне сложно.
С современными технологиями и вседозволенностью прослушка становится довольно простой задачей. Рассказываем, как определить, что вас прослушивают, и как от этого защититься.
Телефон шумит при разговоре
Шипение и другие подозрительные звуки во время разговора – первый признак прослушки. Если звук похож на ровный гул или шуршание, вероятность прослушки выше. Если это эпизодический треск или пропадание звука – ниже.
Конечно, эхо, статический шум или щелчки вы можете слышать и из-за помех на линии. Но проверить стоит. К слову, иногда избавиться от подозрений помогает диагностика динамика и микрофона.
Смартфон издает странные звуки в режиме ожидания
Вы кладёте телефон возле динамика, и он издаёт характерный скрип? Непорядок.
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Вообще говоря, устройство может фонить и генерировать помехи несколько раз в час или реже, так как периодически соединяется с базовой станцией для проверки нахождения в сети. Но если динамик, рядом с которым лежит смартфон, скрипит гораздо чаще, и с другими динамиками история повторяется, это один из признаков прослушки.
Бывает и так, что звуки есть, но вы их не слышите. Воспользуйтесь звуковым датчиком на низкой частоте. Если несколько раз в минуту его стрелка зашкаливает, это подозрительно.
Важно: приложение-шумомер на смартфоне такие звуки может не обнаружить. Значительная часть входных трактов смартфонов настроена на человеческий голос (300-3400 Гц, 40-60 дБ) и обрезают все внеполосные сигналы. Кроме того, иногда смартфоны аппаратно ограничивают уровень входного сигнала, и это влияет на точность измерений.
Соединение устанавливается слишком долго
Если смартфон с задержкой соединяется с абонентом и отключается не сразу после разговора, это повод задуматься. Чаще всего такое происходит, если на него установлено вредоносное приложение для прослушки.
Телефон нагревается и слишком быстро расходует энергию
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Гаджет, который просто лежит в кармане, нагреваться не должен. Если вы заметили проблему, то либо вас прослушивают, либо на смартфон попал какой-то другой вирус – майнер, к примеру.
Узнать, куда уходит энергия:
- iOS: «Настройки» – «Аккумулятор».
- Android: «Настройки» – «Батарея» (или «Аккумулятор»).
Кроме того, эффективно отслеживают расход энергии приложения вроде BatteryLife LX или Battery LED для iOS, AccuBattery и GO Battery Saver для Android.
Устройство стало без причин отключаться, тормозить, перезагружаться
Ещё один косвенный признак приложения для прослушки, установленного на вашем смартфоне. Нередко вредоносные приложения перегружают ресурсы устройства или в его работе возникают сбои.
Расход трафика резко вырос
Некоторые приложения для прослушки накапливают данные, а затем передают их по Wi-Fi. Но есть и те, что пользуются любым удобным случаем и включают передачу данных в мобильной сети, чтобы отдать собранную информацию.
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Если вы не больше обычного сидите на iphones.ru и в Facebook, но пакетные мегабайты стали буквально улетучиваться, проверьте, какое приложение может расходовать трафик. В статистику Wi-Fi также будет нелишним заглянуть.
- iOS: «Настройки» – «Сотовая связь» (подробнее здесь) и стороннее приложение (например, Traffic Monitor) для Wi-Fi.
- Android: «Настройки» – «Передача данных», обычно есть две вкладки: «Мобильный трафик» и «Wi-Fi».
Также есть приложения вроде Internet Speed Meter Lite или My Data Manager, которые помогают следить за потреблением трафика.
Приходят странные SMS
Сообщения с наборами непонятных букв и цифр, отправленные с неизвестных номеров, могут быть зашифрованными командами для прослушивающих приложений. Попробуйте переставить SIM-карту в кнопочную «звонилку». Если сообщения по-прежнему приходят, это не глюк, а серьёзная причина для подозрений.
Вычисление базовой станции
Сейчас станции для прослушки применяют крайне редко – проще запросить данные от СОРМ, которая установлена у каждого оператора, либо заразить вредоносом вроде FinFisher.
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Но всё же мобильные комплексы для прослушки, к которым ваш телефон захочет подключиться, вычислить довольно легко. Наберите следующую комбинацию:
- iOS *3001#12345#*
- Android *#*#4636#*#* или *#*#197328640#*#*
Она откроет доступ к данным утилиты netmonitor. Выдаст что-то вроде этого:
В Android обычно все данные доступны сразу. Нас интересуют поля Cell ID (CID) и LAC (Local Area Code).
На iPhone нужно перейти на вкладку UMTS Cell Environment – UMTS RR info и посмотреть значение поля Cell ID. А LAC показывается на вкладке MM info – Serving PLMN.
Значение Cell ID меняется с течением времени: смартфон выбирает базовую станцию с учётом дальности, уровня сигнала и т.п. Пока телефон лежит в одном месте, обычно он перебирает не более 3-5 базовых станций. Их Cell ID необходимо выписать и сохранить. И если с появлением странного фургона за окном в netmonitor вы будете видеть Cell ID новой базовой станции, значит, вас прослушивают.
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